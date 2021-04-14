شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة بمرتبات مايو .. تعرف على مواعيد صرف رواتب الموظفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنشط مواقع البحث «جوجل» بشكل كبير خلال الأيام القليلة المقبلة، بشأن مواعيد صرف مرتبات الموظفين في الجهاز الإدارى بالدولة لشهرى أبريل الجارى ومايو المقبل، خاصة أنهما يتزامنان مع شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

وأصدرت وزارة المالية كتابا دوريا رقم 74 لسنة 2021 حول صرف المرتبات للموظفين خلال شهرى أبريل ومايو 2021، على أن يجرى صرف الرواتب على مجموعات تجنبًا للزحام.

ويتم صرف الرواتب للمجموعة الأولى خلال شهر أبريل بداية من يوم 26 أبريل والمجموعة الثانية يوم 27 أبريل، والمجموعة الثالثة الأربعاء 28 أبريل وجميع الوزارات الخميس 29 أبريل.

وبشأن مواعيد صرف المرتبات لشهر مايو 2021 ستبدأ عمليات الصرف الرواتب للموظفين على مجموعات تبدأ الأحد 23 مايو 2021 إلى يوم الثلاثاء 25 مايو 2021 ويكون الصرف لجميع الوزارات يومى 26 و27 مايو 2021.