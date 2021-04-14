شكرا لقرائتكم خبر عن "مسحراتى المحروسة".. فيديو جديد بـ"روح رمضان" فى الجمالية والقاهرة التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منصة "البلاتفورم" فيديو بعنوان "مسحراتي المحروسة" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، حيث تناول "الجو" الرمضاني في المناطق الشعبية مثل الجمالية والغورية والدرب الأحمر وغيرها من المناطق بالقاهرة التاريخية، التي يشعر فيها المواطن بروح الشهر الكريم.

فكرة الفيديو تدور حول مسحراتي يجوب شوارع القاهرة التاريخية، ويقوم بإيقاظ سكان المنطقة من أجل السحور وهو يسرد تاريخ تلك المناطق الهامة، يذكر أبرز معالم تلك المناطق الجامع الأقمر ومسجد الغوري وشارع المعز لدين الله الفاطمي، وكذلك إبراز الأجواء الرمضانية في تلك المناطق.

تنفيذ الفكرة كان باستخدام خاصية 2d وتحريكه مع صوت المنشد الذي يروي حياة المواطن المصري خلال شهر رمضان، والأشعار من كلمات إبراهيم الرفاعي ومن إخراج الدكتورة زينب زمزم، ولحن وغناء مجدي الرشيدى.