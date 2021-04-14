نشرة الحوادث.. مصرع 20 شخصا في حادث صحراوي أسيوط وتفاصيل قتل مذيعة لزوج شقيقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

-20 ضحية و3 مصابين.. 20 صورة من حادث صحراوي أسيوط

حصل موقع "الخليج 365"، على الصور التي توثق حادث التصادم الذي وقع بين سيارة نقل بترول وأتوبيس نقل ركاب، على طريق أسيوط البحر الأحمر، عند الكيلو 103.

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-بعد مصرع 20.. أسماء وتفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث "صحراوي أسيوط"

شهد طريق "أسيوط- البحر الأحمر" حادث تصادم مروع بين سيارة لنقل المواد البترولية وأتوبيس ركاب، عند الكيلو 103، ما تسبب في مصرع 20 شخصًا وإصابة 3 آخرين.

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-استعانت بزوجها العرفي.. تفاصيل مقتل عجوز على يد حفيدتها في السويس

كشفت مباحث السويس، لغز العثور على جثة عجوز داخل منزلها بحي مكة التابع لحي فيصل في السويس، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة فتاة تربطها صلة قرابة بالمجني عليها، بدافع السرقة، وزوجها وصديقه.

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-في أول أيام رمضان.. سائق توك توك يقتل أبيه ويحرق جسد أمه في الدقهلية

لقي مزارع بقرية درين التابعة لنبروه في الدقهلية حتفه حرقًا على يد ابنه، إثر نشوب مشاجرة بينهما، أقدم خلالها الابن العاق على إشعال النيران في منزل أسرته بأول أيام شهر رمضان، وجرى حجز الأم بالعناية المركزة في حالة حرجة.

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-إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص على جرف ترعة بقنا

أصيب 10 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على جرف الترعة بين كوبري الشيخية وكوم سخين بمركز قفط جنوب محافظة قنا.

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-مصرع 3 وإصابة 10 في انقلاب ميكروباص بالسويس

لقي 3 عمال مصرعهم وأصيب 10 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بطريق "جنيفة- محور 30 يونيو" وجرى نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام والمتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى.

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-وفاة قائد قوات أمن شرم الشيخ في حادث سير بالطريق الدولي

فارق العميد إيهاب عبدالعاطي رفاعي، ضابط شرطة بمديرية أمن جنوب سيناء الحياة، متأثرًا بإصابته في حادث سير وذلك عقب انقلاب سيارته أثناء توجهه لقضاء إجازة مع أسرته.

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-بالأسماء..إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص ببورسعيد

أصيب 5 أشخاص بمحافظة بورسعيد، في انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها على مفارق بحر البقر جنوب المحافظة.

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-مشاجرة 30 دقيقة.. تفاصيل قتل مذيعة لزوج شقيقتها في السيدة زينب

استمعت نيابة جنوب القاهرة الكلية، لأقوال زوجة القتيل بطعنات المذيعة "ر. ص".

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-تأجيل محاكمة محمد إبراهيم سليمان في الحزام الأخضر لـ2 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل جلسات محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، و4 آخرين، بتهمة إهدار المال العام في قضية بيع أراضي منطقة الحزام الأخضر، بمدينة السادس من أكتوبر، لجلسة 2 مايو المقبل

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-تأجيل دعوى منتج يطالب الفنان شريف الدسوقي بتعويض 5 ملايين جنيه لـ 18 أبريل

قررت المحكمة الاقتصادية (قاضي التحضير)، تأجيل نظر دعوى قضائية من مدير شركة إنتاج يطالب الفنان شريف الدسوقي بتعويض قدره 5 ملايين جنيه لجلسة 18 أبريل لحضور المدعى عليه.

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-27 يوليو.. الحكم في طعون قيادات الإخوان بقضية "التخابر مع حماس" على أحكام المؤبد والمشدد

قررت محكمة النقض، حجز نظر الطعون المقدمة من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة بـ "التخابر مع حماس" على الأحكام الصادرة بحقهم بالمؤبد والمشدد، لجلسة 27 يوليو للحكم.

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-9 مايو.. الحكم على متهم في "أحداث تجمهر في أكتوبر"

قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، مد أجل النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهم عمر حاتم جمال محمد، صادر ضده حكم غيابي بالسجن خمس سنوات في أحداث تجمهر أكتوبر، لجلسة 9 مايو المقبل.

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