وصلة عتاب تنتهي ببركة دماء.. سباك يقتل ربة منزل ويصيب آخرين في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط سباك وزوجته قتلا ربة منزل وإصابة شقيقين بسبب خلافات أسرية بالمنوفية.

تلقى مركز أشمون إخطارًا من المستشفى العام، باستقباله ربة منزل مُصابة بجروح قطعية متفرقة ووفاتها عقب وصولها المستشفى، وزوجها مُصاب بجرح شبه نافذ بالصدر من الخلف، وجرح قطعي باليد اليسرى، وشقيقه مُصاب بجروح قطعية بالرأس والقدم.

وبسؤال الثاني والثالث، اتهما كلًا من شقيقهما من الأم سباكًا وزوجته مقيمين بذات الناحية، بالتعدي عليهم بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات بسلاح أبيض سكين، بسبب خلافات عائلية.

تمكن فريق البحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب، وأرشدا عن الأداة المستخدمة "سكين".

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.