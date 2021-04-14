الحمض النووي والبروتين.. الصحة تكشف 4 لقاحات لفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن 4 أنواع للقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19).

ونشرت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" فيديوجرافيك يوضح اللقاحات وهي على النحو التالي:

- لقاحات الفيروسات المعطلة أو الضعيفة.

- اللقاحات القائمة على البروتين.

- لقاحات النواقل الفيروسية.

- لقاحات الحمض النووي الريبي والحمض النووي.

ودعت الوزارة، المواطنين للتسجيل وحجز اللقاح بالدخول على الموقع الإلكتروني اضغط هنا

أو التوجه لأقرب وحدة صحية (للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا)

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