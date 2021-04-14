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الحمض النووي والبروتين.. الصحة تكشف 4 لقاحات لفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن 4 أنواع للقاحات فيروس (كوفيد-19).

ونشرت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" فيديوجرافيك يوضح اللقاحات وهي على النحو التالي:

- لقاحات الفيروسات المعطلة أو الضعيفة.

- اللقاحات القائمة على البروتين.

- لقاحات النواقل الفيروسية.

- لقاحات الحمض النووي الريبي والحمض النووي.

ودعت الوزارة، المواطنين للتسجيل وحجز اللقاح بالدخول على الموقع الإلكتروني اضغط هنا

أو التوجه لأقرب وحدة صحية (للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا)

وتابعت: للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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