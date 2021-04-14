شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يكشف عن طريقة لعدم الإحساس بالعطش أثناء الصيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هاني جبران، استشاري التغذية العلاجية، إن المخلل يؤدي إلى ارتفاع الضغط، خاصة لمن يعانون من الضغط المرتفع، ولهذا يفضل الابتعاد عن المخللات.

وتابع «جبران»، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن تناول العرق سوس والمشروبات ليست بديلة لشرب المياه، مشيرًا إلى أن العرق سوس يؤدي إلى رفع الضغط، ولهذا محظور على مرضى الضغط العالي تناول العرق سوس، ومن لديه ضغط منخفض، من الممكن أن يتناول العرق سوس لرفع الضغط.

ولفت إلى أن الصيام عليه أن يتناول 12 كوبًا من المياه خلال فترة الإفطار بشكل متدرج، حتى لا نشعر بالعطش أثناء الصيام، معقبًا: «اللي كان بنشربه طوال اليوم، هنشربه خلال فترة الإفطار».