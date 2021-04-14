شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: قلقون من قرار إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط عن بالغ قلقه إزاء قرار السلطات الإيرانية الشروع في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، بأجهزة طرد مركزي متطورة.

وأشار مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، إلى أن «الأمين العام يرى في هذا القرار تطورا خطيرا باعتباره خطوة واضحة وأكيدة نحو تطوير سلاح نووي، وبما يساهم في زيادة الشكوك إزاء الأهداف الحقيقية للبرنامج النووي الإيراني، خاصة في ظل عدم الحاجة لليورانيوم عالي التخصيب في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية».

وأضاف: «هذا التطور المؤسف يأتي في سياق انتهاكات مستمرة من جانب إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، الذي يشهد حاليا مفاوضات حثيثة لإعادة إحيائه».

وأكد المصدر مجددا على «الأهمية البالغة لعدم حصر المفاوضات في الشق النووي وضرورة التوصل لاتفاق يعالج شواغل الدول العربية فيما يتعلق بسياسات إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتدخلاتها المستمرة في الشؤون الداخلية للدول العربية».