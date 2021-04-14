شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذّر من تناول المياه الباردة أثناء الإفطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هاني جبران، استشاري التغذية العلاجية، إن البعض يقوم بتناول المياه الباردة بكثرة أثناء الافطار، بسبب الشعور بالعطش الكبير أثناء الصيام، وهذا الأمر خاطئ تمامًا.

وتابع «جبران»، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الصائم لكي لا يشعر بالعطش أثناء الصيام، فعليه أن يتناول كوبين المياه كل ساعتين أثناء فترة الإفطار، لأن تناول المياه الباردة بكثرة أثناء الإفطار يؤدي إلى «قفش» البطن، ولن يستطيع الصائم أن يأكل.

وشدد على ضرورة تناول العصائر أثناء الإفطار بدون سكر، ويفضل تناول المياه والسلطات التي تحتوي على مياه مثل السلطات والخضروات.

وقال إن بعض الأطعمة لا تؤدي إلى الشعور بالعطش مثل الخيار والسلطات التي تحتوي على الخيار.

وتابع أن الخيار يقوم بتخزين المياه بكثرة، مشيرًا إلى أن تناول المياه بكثرة أثناء الإفطار أمر خاطئ، معقبًا: «إحنا مش جمل، لما نشرب مياه كتير، مش هنحوّش مياه».

ولفت إلى أن المخلل يحتوي على ملح كثير جدًا، وهذا يؤدي إلى الشعور بالعطش على مدار اليوم، خاصة أثناء فترة الصيام.