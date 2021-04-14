شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل لرئيس الوزراء حول حادثة تفحم أتوبيس أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس الحكومة حول حادث تفحم أتوبيس نقل ركاب على طريق أسيوط البحر الأحمر، والذي أسفر عن مصرع 20 مواطنًا وإصابة 3 آخرين، وذلك بعد تصادم الأتوبيس مع سيارة نقل على الطريق.

وأكد بكري في بيانه ضرورة معرفة الأسباب الحقيقية للحادث وتراخي رجال الإسعاف وعثور المواطنين على جثتين متفحمتين بالمصادفة في قاع سيارة الأتوبيس بعد مرو أكثر من 18 ساعة على الحادث بواسطة الأهالي.

وتساءل بكري في بيانه عن عدم وجود جهاز لتحليل دي. إن. إيه، في أسيوط، وتأجيل دفن الجثث لحين تحليلهم في القاهرة، وهو أمر تسبب في مزيد من الأحزان للأهالي الذين عليهم أن ينتظروا عدة أيام لحين دفن جثث موتاهم.

وطالب بكري بمحاسبة الجهات المقصرة وحضور رئيس مجلس الوزراء إلى المجلس في أقرب فرصة للرد على هذه التساؤلات، وتوضيح موقف الحكومة من محاسبة المقصرين.