شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يشارك الفريق الطبي بمركز تطعيم أبو حماد إفطار رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمركز الطبي بأبوحماد، في اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك، وذلك قبل أذان المغرب لمشاركة أبنائه من الفريق الطبي والعاملين الإفطار بمركز التطعيم، وذلك في إطار الدعم المعنوي ومؤازرة الفرق الطبية والعاملين بمنافذ تقديم الخدمة بمحافظة الشرقية، وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، ومع أجواء هذا الشهر الفضيل.

كما تفقد وكيل الوزارة سير العمل بالمركز بعد الإفطار، وتابع تطعيم المواطنين بلقاح كورونا والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني للقاح كورونا، ضمن خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

يذكر أن جميع مراكز تطعيم المواطنين بالمحافظة، تعمل بشكل مستمر على مدار الساعة، حيث تبدأ من الساعة 9 صباحًا وحتي الساعة 10 مساءً خلال شهر رمضان المبارك.