شكرا لقرائتكم خبر عن محمد درويش يكشف عن شخصية «رشيدة» الحقيقية في كارتون «بكار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان محمد درويش، إن صديقة والدته كانت تعمل في الإذاعة المصرية، ومن خلالها قام بتجسيد شخصية «بكار»، معقبًا: «كنت بغني في الإذاعة قبل كدة حاجات أطفال، ومن هنا تم اختياري لتجسد شخصية بكار».

وتابع «درويش»، خلال حواره مع الإعلاميان ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج «يا أنا يا هي»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء الأربعاء، أن الأستاذة سهير البداوي الممثلة الإذاعية هي من جسدت شخصية «حسونة» وشخصية «رشيدة» وكل الشخصيات النسائية في الكارتون.

وأضاف أن الفنان الكبير محمد منير اختاره ما بين عدد من الشخصيات لتقديم شخصية «بكار»، لافتًا إلى أن الفنان محمد منير أضاف كثيرًا للكارتون.

وأشار إلى أن صوته تغير عند دخل في مرحلة البلوغ، ولهذا تم اختيار شخصية أخرى لتقديم شخصية «بكار»، معقبًا: «لما عرفت إني صوتي كبير صُعقت».