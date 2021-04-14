شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يأمر بسحب «عوامة» على كورنيش العجوزة وإزالة كل ما يحجب النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة ميدانية الأربعاء، بعدد من المحاور الجاري تطويرها بالمحافظة، والتي جاء على رأسها أعمال تطوير شارع النيل السياحى بنطاق حى جنوب الجيزة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لنسب تنفيذ الأعمال.

ووجّه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير خلال أسبوع على الأكثر، مشدداُ على الشركة المنفذة للأعمال بزيادة ورديات العمل لعدم التأثير على الحركة المرورية بمحيط الأعمال، موجهًا رئيس حي جنوب الجيزة بتذليل كافة المعوقات التي تواجه الشركة المنفذة لأعمال التطوير.

وجة المحافظ بوضع طبقة الرصف الإسفلتية مع مراعاة تنفيذها بأعلى المعايير القياسية للطبقة الاسفلتية المستخدمة في الرصف، ومشدداً على إزالة غرف تابعة لأحد المنشآت السياحية تلقي ببعض المخلفات أعلى سطح المنشأة، ونقل أكشاك الكهرباء من مسار سير المواطنين، وإزالة كل الأسوار الحديدية المتعدية على الطريق، وكل ما يحجب رؤية النيل.

ووجه المحافظ بسحب أحد العائمات غير الملتزمة بالشروط الممنوحة لها بالترخيص.

وحرص المحافظ على الوقوف على أعمال تركيب بلاط الإنترلوك وأعمدة الإنارة، موجها بسرعة الانتهاء من تركيب الأعمدة ومراعاة توزيعها بالشكل الأمثل أضافه إلى سرعة الانتهاء من تركيب الاسوار الحديدية بالكورنيش والانتهاء من تطوير الجزيرة الوسطى وتشجيرها بشكل جمالي ورفع المخلفات بصفة منتظمة.

كما تفقد مطالع ومنازل كوبرى الجامعة بنطاق شارع النيل حيث وجه مسئولى الشركة المنفذة والمكتب الاستشاري بالتنسيق مع أجهزة المحافظة لاستكمال أعمال ترميم الكوبرى وتحسين حالة الإضاءة العامة به وتطوير سلالم المشاة ودهان الجدارن المتواجدة أسفل الكوبري، وتثبيت كابلات الكهرباء بسقف الكوبري وتحسين حالة الإضاءة.

كما حرص على تفقد اعمال تطوير شارع البحر الاعظم ابتداءً من نفق سيارات شارع البحر الاعظم موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال.