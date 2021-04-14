شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على 35 طلب تقنين لأراضي أملاك دولة في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، بحضور اللواء جمال مسعود، السكرتير العام، وأحمد إبراهيم، مدير عام الأملاك، ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على 35 طلب تقنين جديد وقبول تظلم ،ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها«حتى الآن» إلى 2453 طلبًا، في حين وصل إجمالي العقود التي جرى تحريرها إلى 1240 عقدًا موزعًا (880 عقود مبانٍ + 360 عقد زراعة)، وجاري البت في باقي الطلبات تباعًا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.