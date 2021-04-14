شكرا لقرائتكم خبر عن مقدم شخصية بكار : قدمت دورًا بطوليًا في مسلسل روسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان محمد درويش، إنه عندما شاهد مسلسل «الاختيار» العام الماضي، كان يتمنى أن يقدم مشهد واحد في هذا المسلسل، معقبًا: «كنت عايز يتكتب في التاريخ بتاعي أني أقدم شخصية الاختيار، وبفضل الله اختارني المخرج في تقديم آخر حلقات المسلسلات، وكانت الشخصية مؤثرة جدًا».

وتابع «درويش»، خلال حواره مع الإعلاميان ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج «يا أنا يا هي»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء الأربعاء، أنه قدم دور إرهابي في مسلسل «لآخر نفس»، وقدم دور شبه بطولي في مسلسل روسي خالص، معقبًا:«كنت بمثل بالمصري والروسي والإنجليزي في المسلسل الروسي».

ولفت إلى أنه عندما قدم شخصية «بكار» تم الاهتمام به بصورة كبيرة من قبل مدير المدرسة، معقبًا: «لما كانت بتيجي زيارة للمدرسة، كان المدير بيعرفهم على قائلا: «هو دا بكار».