شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتابع حملة تحصين الثروة الحيوانية ضد الجلد العقدى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريراً من مديرية الطب البيطري، بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن ،والتي يتم تنفيذها، طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة

كشف التقرير، الذي أعده الدكتور عصام يحيى إبراهيم، مدير عام الطب البيطري، أن العدد الإجمالي للحيوانات التي تم تحصينها بلغ 37 ألف و880 رأسا، والتي شملت تحصين 32 ألف و819 رأسا من الأبقار، و 4 آلاف و863 رأساً من الأغنام ، و 198 من الماعز، منذ بداية الحملة في 3 أبريل الجاري حتى 11 من نفس الشهر.

فيما أشار مدير الطب البيطري إلى أنه قد تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها، وتوفير كافة المستلزمات البيطرية،مشيرا إلى أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية، لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.