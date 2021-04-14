شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر : الله لا يجمع الأمة على ضلالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن المعصوم من الخطأ هم جماهير الأمة، أي السواد الأعظم من جماهير الأمة وعامتها هم جماهير الأمة حين تقرر رأيًا.

وأضاف «الطيب» خلال تقديم برنامجه «الإمام الطيب» المذاع على فضائية «دي ام سي» اليوم الأربعاء: «إن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، وهذه الأمة في مجموعها هداها الله إلى الصراط المستقيم وفي مجموعها أمة ضمن الله لها العدل والعدالة فيما تراه وفيما تنتهي إليه وتجمع عليه من أقوال وأفعال».

وتابع «هذه الفضيلة التي منحها الله لها جعلها جديرة بالشهادة على الأمم الأخرى، إذا أن العدل أول ما يشترط في أداء الشهادة وقبولها وأول ما يشترط في قبول الرواية من الراوي وتصديقها والتيقن من صحتها، كما أنه يشترط في الشاهد معرفة المشهود عليه وليس من المقبول أن نقوم بالشهادة على أمة لا نعرف عنها شيئًا ولا عن نبيها ولا عن شريعاتها».

الإسلام يجمع في رسالته كدين بين الجوانب الروحية والمادية في حياة الإنسان والمجتمعات، مشيرًا إلى أن الدين الإسلامي له طبيعة روحية خالصة وقد عزلته عن مزاحمة الأنظمة التشريعية في المجتمعات.

وأضاف «الطيب» أن الأمة الإسلامية توصف بثلاثة أوصاف هي على الترتيب الصراط المستقيم والوسطية والشهادة على الناس، متابعًا «خاصة الوسطية التي نقرأها في قوله تعالى (وكذلك جعلناكم أمة وسطًا لتكون شهداء على الناس) والتي تمهد بدورها للشهادة على الناس، فسر النبي الوسطى بأنه العدل، ولذلك فالأمة الوسط هي الأمة التي تتصف بصفة العدل».

واستطرد «وسمى الوسط العدل لأنه نقطة متوسطة تمام التوسط بين طرفين لا تميل قيد شعره إلى أي طرف من الطرفين المتقابلين، كما أن الوسط من كل شيء أعدله وأفضله، وكل وسط خير أفضل من طرفيه دائما، كما أن العدل فضيلة لأنه وسط بين رذيلتين الظلم والمحاباة».

واستكمل حديثه «القرآن الكريم حين يصف الأمة الإسلامية بأنها أمة الوسط أنها أمة العدل لا يعني أنه وصفًا ثابتًا لكل فرد من أفراد الأمة ولا يعني أن كل فرد عادلًا، ولكن ما جاء في القرآن الكريم هو ثبوت وصف العدل لمجموع الأمة وليس جميعها».

وأوضح شيخ الأزهر أن العدل وصفًا للأمة في مفهومها وعنوانها العام وليس وصفًا باعتبار أفرادها، مستطردًا «وهذا ما يكسبها الحصانة من الخطأ والضلال، ولكن إجماع هذه الأمة معصوم من الخطأ بسبب التعديل الإلهي لها لأن الله أخبر بأنها أمة عدول ولولا ما أخبرنا به الله وصدق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لما تميزت الأمة الإسلامية بميزة التعديل أو الوسط».