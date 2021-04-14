شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بتكثيف حملات الضبط ورفع المخلفات في شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بانتظام جهود إدارات الأحياء والمراكز والمدن على مستوى المحافظة طوال شهر رمضان وتكثيف حملات المتابعة والرقابة على الاسواق للتأكد من توافر مختلف السلع دون مغالاه في الأسعار إلى جانب انتظام حركة انتظار السيارات وضبط التعديات واشغالات الباعة والمحال وحالات البناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية.

أسفرت الجهود أمس الأول عن رفع ٧٠ حاله اشغال متنوعه بحي جنوب الجيزة خلال حملات استهدفت اشغالات الباعة الجائلين والمقاهي والأكشاك والمحلات المخالفة لشروط الترخيص بشوارع المحطة وربيع الجيزى وميدان الجيزة وغلق وتشميع محل اخشاب بجسر الكونيسه المنيب . وقام مركز ومدينة البدرشين بإزالة بناء مخالف بنطاق قرية الشنباب عبارة عن سور على مساحة ٥٠م٢. وتمكن حى الدقى من ضبط وإزالة ٤٣ لافتة إعلانية مخالفة. كما تم تنفيذ حملات مسائية مكبرة لرفع الإشغالات وضبط حالات الانتظار المخالف للسيارات بشوارع عدوى سليم ومستشفى الصدر وخاتم المرسلين وفاطمة رشدى والهرم واحمد لطفى السيد وفيصل والزعفران بحى العمرانية، وشوارع قمبيز ومحيى الدين ابوالعز والسودان وجامعة الدول بحى الدقى، وطريق الكورنيش بحى الوراق.

وفيما يتعلق بأعمال الإنارة فقد تم تنفيذ أعمال اصلاح وصيانة للأعمدة وتركيب كشافات وتزيين بلمبات الليد بطريق غيضان بقرية الزيدية بأوسيم، وشارع النيل الابيض واحمد عرابى وسلالم مشاة أرض اللواء بحى العجوزة، مناطق ابوغالب والرهاوى ووردان وطريق الملك بالمنصورية والجلاتمة والمدينة ونكلا وبنى سلامة واتريس بمنشاة القناطر.