شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي يوضح العلاقة بين القرآن الكريم وعدد آياته وشهر رمضان «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن القرآن الكريم نزل في شهر رمضان المبارك لذلك توجد علاقة واضحة بين القرآن الكريم والشهر الفضيل.

وأوضح علام خلال لقائه الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج «كتب عليكم الصيام» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن القرآن الكريم أورد عدة آيات تؤكد العلاقة بين الشهر الفضيل والقرآن الكريم، أبرزها قوله تعالى «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ» وقوله تعالى «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ»، وقوله تعالى «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ».

وأشار إلى أن القرآن الكريم اشتمل على جملة من الآيات في سور عديدة بلغت في مجموعها 114 سورة، مضيفا أن هذه الآيات زاد عن ستة آلاف آية.

وأضاف أن تلك الآيات يمكن تصنيفها إلى موضوعات، تتعلق بالإيمان، وعلاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى، وتهذيب النفس والسمو بالروح، إضافة إلى أن هناك آيات ذكرت قصص أنبياء سابقين كان القصد من ذلك أخذ العبرة.