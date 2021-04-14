شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 52 قضية تموينية في حملات على الأسواق بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفّذت مباحث التموين في أسوان، الأربعاء، حملة على الأسواق، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التموينية في مراكز ومدن المحافظة، حيث تم ضبط 52 قضية تموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 4 قضايا تصرف في حصص دقيق بلدي مدعم و 5 قضايا سلع منتهية الصلاحية و قضية تجميع بطاقات تموينية، 11 قضية بيع أزيد من التسعيرة، و20 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و5 قضية لعدم حمل شهادة صحية و6 قضايا ادارة منشأة بدون ترخيص.

وتحررت محاضر للمخالفات وإحالتها إلى النيابة للتحقيق.