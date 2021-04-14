أخبار مصر

هل نزل القرآن الكريم جملة واحدة أم متفرقًا .. المفتي يجيب

0 نشر
بسام رمضان 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن هل نزل القرآن الكريم جملة واحدة أم متفرقًا .. المفتي يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن القرآن الكريم نزل على مرحلتين، الأولى جملة واحدة في شهر رمضان، ثم أوحي به إلى الرسول أجزاء.

وتابع علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «كتب عليكم الصيام» على قناة صدى البلد «بعض سور القرآن نزلت كاملة، وبعضها نزل على هيئة أجزاء»، مشيرا إلى أن القرآن كان ينزل أحيانا ردا على أسئلة المسلمين والعرب للرسول.

وأكمل «من أمثلة الآيات التي نزلت ردا على الأسئلة يسألونك عن الخمر والميسر، وآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله».

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا