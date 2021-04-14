شكرا لقرائتكم خبر عن هل نزل القرآن الكريم جملة واحدة أم متفرقًا .. المفتي يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن القرآن الكريم نزل على مرحلتين، الأولى جملة واحدة في شهر رمضان، ثم أوحي به إلى الرسول أجزاء.

وتابع علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «كتب عليكم الصيام» على قناة صدى البلد «بعض سور القرآن نزلت كاملة، وبعضها نزل على هيئة أجزاء»، مشيرا إلى أن القرآن كان ينزل أحيانا ردا على أسئلة المسلمين والعرب للرسول.

وأكمل «من أمثلة الآيات التي نزلت ردا على الأسئلة يسألونك عن الخمر والميسر، وآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله».