شكرا لقرائتكم خبر عن جبن وعيش.. حسام موافي يكشف عن أفضل إفطار في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن النظام الغذائي الأفضل خلال شهر رمضان.

وقال موافي خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد «من الأفضل تناول وجبة خفيفة بعد المغرب تتمثل في ربع رغيف جبن وكوب شاي باللبن، ثم تناول الوجبة الرئيسية في العاشرة مساء».

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني «السحور الأفضل صحيا يتمثل في تناول كوب زبادي، وخيارتين وكوب مياه فقط»، مشيرا إلى أن عدد من الدول العربية تطبق هذا النظام الصحي مثل الكويت والسعودية واليمن.