شكرا لقرائتكم خبر عن كيف كان يتلقى النبي الوحي .. المفتي يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الوحي عندما كان ينزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان الرسول يتصبب عرقا من شدة التلقي.

وأضاف علام خلال لقائه الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج «كتب عليكم الصيام» المذاع على قناة «صدى البلد» الأربعاء، أن الرسول محمد نزل عليه الوحي أثناء ركوبه الناقة فبركت من شدة التلقي.

وأشار إلى أن القرآن الكريم نزل وحيًا مجزئًا على وقائع متعددة في مدى 23 عامًا تقريبًا.