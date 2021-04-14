شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر : «حمو بيكا منفعش بالنقابة لا مونولوج ولا راب .. وأنا مش حطه في دماغي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أنه لا يريد أن يؤذي مطرب المهرجانات حمو بيكا في عمله بعد حديثه بشكل سيء عن النقابة، قائلًا: «أنا مش حاطط حمو بيكا في دماغي.. كان لازم يبقي في موقف ضده وتنازلت لأني لا يريد أن أؤذيه أو أن يكون من خريجي السجون»، مشددا على ضرورة احترام نقابة الموسيقيين لأنها تعبر عن شريحة الموسيقيين.

أضاف «شاكر»، خلال حواره ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة»، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه لا توجد هناك مكالمات تجرى الآن بينه وبين حمو بيكا، متابعًا: «حمو بيكا عمل اختبار في النقابة وسقط.. حمو بيكا محيرني ومنفعش يكون تبع المونولوج أو الراب.. قال إنه مطرب شعبي ومنفعش»، موضحًا أن حلمي بكر اختبره وسقط حمو بيكا.

وعن تعاونه مع المطرب أحمد سعد، رد قائلا: «دخلت في حالة من الضحك مع الفنان أحمد سعد خلال تصوير حلقة برنامج»، كاشفًا عن سبب عمل «دويتو» مع أحمد سعد، «اتفقنا على الغناء معًا ولم يكن غناءنا للأغنية مقصود، وأحمد سعد مطرب جيد ومشاكلة الشخصية أثرت عليه».