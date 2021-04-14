شكرا لقرائتكم خبر عن على مساحة 6 آلاف متر.. رئيس جامعة الزقازيق يتفقد إنشاء مستشفى الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، الأربعاء، جولة تفقديه لمستشفي الطواريء التابعة للجامعة، يرافقه الدكتور عبدالسلام عيد عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور يحيى زكريا العميد الأسبق لكلية طب الزقازيق وأستاذ الجراحة، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وبحسب بيان، الأربعاء، يعد مستشفى الطوارئ بالزقازيق صرحا طبيا كبيرا للطوارئ الجراحية والباطنية، على مساحة تقارب 6000 متر مربع وتضم 250 سريرا و80 سرير عناية مركزة و13 غرفة عمليات.

وهذا المستشفى مدرج ضمن المشروعات القومية لجامعة الزقازيق ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تضم كل تخصصات الطواريء المختلفة الباطنية والجراحية، وتضم العديد من غرف العمليات وأسرة العناية والإقامة، وقد تم تصميم المستشفي على ثلاث مباني حيث يشمل تصميم حديث وجراجات وقطاع إقامة وقطاع عمليات وقطاع عيادات المتابعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن التطوير والتحديث الذي يشهده قطاع الخدمات الصحية بجامعة الزقازيق، يتم تنفيذه طبقا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل توفير الرعاية الصحية للمواطن المصري على أكمل وجه .

وقال الدكتور عبدالسلام عيد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، أن مستشفي الطواريء بجامعة الزقازيق من الصروح الطبية الضخمة في شرق الدلتا والذي يخدم أكثر من 4 محافظات مجاورة، ومن المزمع الانتهاء من تشطيبات وتجهيز المستشفي مع شهر أكتوبر نوفمبر المقبل.

فيما أوضح الدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن هذا الصرح الطبي من المشروعات القومية الذي تم تكلفته قرابة المليار و200 مليون جنيه مصري، وقد قامت جامعة الزقازيق ممثلة في الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة بإبرام عقد تشطيب المستشفي بمبلغ 367 مليون جنيه إلى الهيئة الهندسية، وجاري الانتهاء من تشطيبات المستشفي استعدادًا لتشغيلها في أواخر العام الجاري.