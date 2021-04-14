شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة موجة كورونا الثالثة.. وكيل صحة الشرقية يوجّه بتكثيف أعمال تعقيم المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية، بتكثيف أعمال التطهير اليومية المتبعة، وإجراءات الجرد والتعقيم بجميع الأقسام الطبية وغير الطبية بكافة المستشفيات، خلال الفترة الراهنة، لمجابهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وشدّد وكيل الوزارة على متابعة حالات المرضي بالعناية المركزة، وتكثيف متابعة شبكات الأكسجين، والتأكد من كفاءة عمل الأجهزة الطبية، وإصلاح الأعطال والصيانة الدورية لها، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضي بشكل جيد، والمتابعة خلال الفترات المختلفة وخاصة النوبتجية والسهر، والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وضرورة التأكيد على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية داخل كافة الأقسام الطبية بجميع المستشفيات.