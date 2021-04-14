شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية : جهود مكثفة لتدريب الفرق الطبية بالمستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام فرق التدريب ومكافحة العدوي، والجودة، والسلامة والصحة المهنية، بمستشفيات «الصدر بالزقازيق، وفاقوس النموذجى، ومنيا القمح، والصالحية الجديدة، ومشتول السوق المركزي»، بإشراف مديري المستشفيات، بتدريب الفرق الطبية، على كيفية الإنعاش القلبي الرئوي، واستخدام جهاز الصدمات الكهربائية وأنواعه، وكيفية تفريغ الشحنة الكهربائية، في إطار التدريب والتعليم الطبي المستمر، لرفع كفاءة أداء العاملين بالقطاع الصحي، بما يساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة.

أضاف أنه يتم تدريب الفرق الطبية على كيفية التعامل مع أجهزة التنفس الصناعي، وطرق الرعاية التمريضية للمرضي على جهاز التنفس الصناعي، وكيفية التعامل الصحيح مع النتائج الحرجة«panic values»، والإنذارات الحرجة للأجهزة الحيوية «أجهزة المونيتور، والتنفس الصناعي، والدياثيرمي، والسيرنج بامب»، وطرق التسليم والتسلم ونقل الدم، وقياس درجة الوعي بقسم الجراحة، وكيفية التشفيط، وقراءة غازات الدم الشرياني ABG، وأسس وسياسات مكافحة العدوي بالأقسام الطبية، لمنع إنتشار الأمراض المعدية، والحفاظ على الفريق الطبي والمرضي من العدوى الفيروسية، والإجراءات الوقائية والاحترازية الواجب اتباعها للتصدي للعدوي ضد فيروس كورونا المستجد، وكذلك تطبيق القواعد الصحيحة في إرتداء وخلع الواقيات الشخصية، وكيفية تطهير وتعقيم الحضانات، وتدريب فريق الإستجابة السريع RRT، على التعامل مع مريض الطواريء، والمواقف الطارئة، وطرق تطبيق معايير الجودة بالأقسام الطبية، ومعايير NSR، والتوعية بسلامة المريض، والتوعية بسلامة الدواء، والإختصارات الممنوعة، وتمييز الأخطاء عند التعامل مع الأدوية عالية الخطورة وعالية التركيز، بالإضافة إلى طرق منع الأخطاء عند التعامل مع الأدوية المتشابهة، وكيفية منع إنفكاك القساطر والأنابيب، والتعامل الآمن مع الانسكابات الدموية، وغسل الأيدي بالطرق الصحيحة، وتوضيح التشريعات المصرية والدولية في مجال السلامة والصحة المهنية، وكيفية تطبيق معايير أمن وسلامة المريض، وطرق استخدام طفايات الحريق وأنواعها، ومهارات الإتصال، وطرق فصل النفايات، من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، والفريق الطبي بالمستشفيات.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع القائمين على التدريب والمشاركين على الجهود المبذولة للإرتقاء بمستوى أداء الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة.