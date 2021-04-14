شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني بريطاني يسأل حكومته عن تقييمها لأخطار فشل مفاوضات سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم جون سبيلار، عضو مجلس العموم البريطاني، وعضو المجموعة البريطانية المصرية، بسؤال إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، عن التقييم الذي أجراه بشأن التهديد الذي يتعرض له الاستقرار الإقليمي من جراء الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير.

ومن المتوقع أن يتلقى النائب الإجابة في مدة أقصاها 15 يومًا كما تقول قواعد البرلمان البر يطاني.

و«سبيلار» كان وزيرًا للجيش في وزارة الدفاع البريطانية، ويأتى سؤاله في مقدمة تحرك تعتزم المجموعة البريطانية المصرية القيام به لحفز بريطانيا على القيام بدور يتفق وتأثيرها وعلاقاتها، لإيجاد حل عادل ومتوازن ويتفق مع القانون الدولى لتلك المشكلة.

وقال سمير تكلا، مؤسس المجموعة والأمين العام لها، إن سؤال عضو مجلس العموم يأتي على خلفية التوتر الحالي بين مصر والسودان وإثيوبيا بسبب سد النهضة الإثيوبي، واخفاق العديد من جولات المفاوضات التي أجروها من أجل الاتفاق على قواعد ملء السد وتشغيله، وأهمية أن تتخذ حكومة جلالة الملكة خطوات ملموسة لمساعدة هذه الدول في التوصل إلى اتفاق، مع الأخذ في الاعتبار التداعيات الخطيرة للغاية على الاستقرار والأمن الإقليميين إذا تفاقم الموقف بسبب تلك المشكلة ذات الأثر السلبى الضخم على مصر والسودان.

وتضم المجموعة البريطانية المصرية حاليًا ٦١ عضوا من أعضاء مجلسى العموم واللوردات.