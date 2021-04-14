شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين يكشف سر عدم إقبال الفلاحين على الري بالنظم الحديثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين انه بالرغم من المزايا والفوائد الكثيرة لطرق الري الحديثه، فإن الفلاحين لا يقبلون عليها، لافتًا إلى أن استمرار الري بالطرق التقليدية القديمة يمثل خطورة في ظل ندرة المياه الحالي.

وبحسب بيان، الأربعاء، أرجع نقيب الفلاحين عدم اقبال الفلاحين على الري بالنظم الحديثه والتمسك بالري بالغمر إلى التكلفة المرتفعة التي يتحملها الفلاح من شراء المعدات والآلات اللازمة لإنشاء شيكات الري الحديثة بجانب أن أنظمة الري الحديثه تحتاج إلى خبرات خاصة، الأمر الذي يسبب للفلاحين المخاوف من كل ما هو جديد بسبب تعودهم على الري بالغمر لسهولته.

أما السبب الثالث هو صغر المساحات الزراعية التي يحوزها معظم الفلاحين، ما يصعب معها إنشاء شبكات ري حديثه لها وعدم جدوي ذلك اقتصاديًا.

وناشد نقيب الفلاحين بمساعدة الفلاحين في تحويل أراضيهم من الري بالغمر إلى الري بالطرق الحديثه، من خلال توفير قروض ميسرة لهم بفوائد مقبولة وعلى أقساط متباعدة، وزيادة نشر التوعية المستمرة بضرورة وفوائد طرق الري الحديثه وكيفيه التعامل معها بجانب توفير خراطيم وآلات وشبكات الري الحديثة بكميات مناسبة تشديد الرقابه والمتابعة على كيفية استخدام المياه وضروري الالتزام بالبرنامج القومي لتنظيم طرق الري.