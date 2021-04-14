راعى كنيسة الكاثوليك بالغردقة يوزع التمر والعصير على المسلمين وقت الإفطار

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القاهرة - سامية سيد - وزع القمص يؤانس أديب، راعي كنيسة الاقباط الكاثوليك بمدينة الغردقة التمر والعصائر علي علي الصائمين المتأخرين علي الإفطار فى الشوارع بالغردقة فى لفتة جميلة توضح المحبة بين المسيحيين والمسلمين فى مصر.

وحضر راعى كنيسة الاقباط الكاثوليك بالغردقة وجبات إفطار سريعة للصائمين على الطرق وتوزيع التمر والعصير على الصائمين المسلمين خلال أذان المغرب في ثانى أيام شهر رمضان.

وقال القمص يؤانس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك وراعي الكنيسة بالغردقة أن يعتبر أن من واجبه المشاركة في المناسبات الدينية للمسلمين شركائه فى هذا الوطن الغالي على أرضنا الحبية مصر.

وأضاف القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، جاء ذلك تطبيقا لوثيقة الأخوة والإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس ، قائلا "احنا بلد واحدة وشعب واحد"، ينعم بالحب والعطاء والسلام .

وأعرب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر ، عن سعادته البالغة خلال مشاركته أخوته المسلمين لحظة إفطار ثانى أيام شهر رمضان المعظم ، لافتاً أنه كانت من أفضل اللحظات له ، داعياً الله أن يرزق مصر الحبيبة نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء والمحبة وأن يرفع الوباء عن مصرنا الغالية وعن الإنسانية جميعاً .

جدير بالذكر أن القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر ، حرص منذ أيام قليلة قبل حلول شهر رمضان المعظم ، علي تعليق زينة رمضان والفانوس أمام مقر مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر ، كما حرص أيضا على توزيع فانوس رمضان على الأطفال في منطقة الملاحة وذلك لإدخال الفرحة والسرور على قلوب الاطفال ، الذى وصفهم بأنهم احباب الله.