شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تحذر من التهاون فى مواجهة كورونا.. والرى الحديث يوفر 40% المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تحذير الحكومة من التهاون في مواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تقرير عن أساليب الرى الحديثة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفيرها، مما يوفر نحو 40% من المياه.





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