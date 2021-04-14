أخبار مصر.. الصحة العالمية: لقاح أسترازينيكا آمن.. والآثار الجانبية غير خطرة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها تأكيد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن هناك اختلال في توزيع لقاحات كورونا في العالم وكذلك في الإقليم مؤكدا أن كوفاكس يسعى إلي توفير اللقاحات للدول بشكل عادل.

وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إن لقاح استرازينكا آمن ولكل لقاح آثار جانبية ويمكن علاجها وهى غير خطرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة حول إرشادات المنظمة الجديدة فى رمضان للوقاية من كورونا، بالإضافة إلى تطورات كوفيد-19، ووصول اللقاح وتوزيعه.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الصحة العالمية: لقاح أسترازينيكا آمن.. والآثار الجانبية غير خطرة

أكد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن هناك اختلال في توزيع لقاحات كورونا في العالم وكذلك في الإقليم مؤكدا أن كوفاكس يسعى إلي توفير اللقاحات للدول بشكل عادل.

وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إن لقاح استرازينكا آمن ولكل لقاح آثار جانبية ويمكن علاجها وهى غير خطرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة حول إرشادات المنظمة الجديدة فى رمضان للوقاية من كورونا، بالإضافة إلى تطورات كوفيد-19، ووصول اللقاح وتوزيعه

إعلان نتيجة تحقيقات السفينة "إيفرجيفن" غدا.. قناة السويس: التحفظ على "الجانحه" لا يعني وقف المفاوضات.. الشركة المستأجرة للسفينة "تفاصل " فى 90 % من قيمة التعويضات.. وإعداد دعوى لرفعها أمام المحكمة الاقتصادية

تعلن هيئة قناة السويس، غدًا الخميس، نتيجة التحقيقات التى باشرها فريق التحقيق مع السفينة "إيفرجيفن"، والتى تم التحفظ رسميًا عليها بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية، بسبب مماطلة الشركة المستأجرة للسفينة فى دفع التعويضات، التى نتجت عن حادث جنوحها في النقطة 151 ترقيم قناة السويس في 23 مارس الماضى، وتم نجاح تعويمها بعد 6 أيام من الحادث، وتم قطرها لمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية لفحصها وإجراء التحقيقات حول أسباب الحادث.

كان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أكد فى تصريح لـ ”الخليج 365”، إن التحقيقات التى يجريها فريق التحقيق على السفينة "إيفرجيفن"، سوف يتم الإعلان عنها غدًا الخميس، مشيرًا إلى أنه قرار التحفظ على السفينة لا يعنى وقف المفاوضات مع السفينة لإنهاء الأزمة، حتى يتم السماح للسفينة باستكمال رحلته.

وأكد الفريق ربيع، أن الشركة المستأجرة للسفينة، تفاصل فى 90% من قيمة المبلغ الذى تم عرضه كتعويض عن توقف الملاحة لمدة 6 أيام، والإضرار التى لحقت بالقناة، بالإضافة إلى تكلفة تعويم السفينة.





غدا ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 30

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، حار على جنوب سيناء حار على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة.

رئيس الوزراء: مهتمون بتيسير التسجيل العقارى والتعديلات التشريعية اللازمة

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، الأربعاء، مع ممثلى بعثة البنك الدولى المعنية بمنظومة تسجيل الأراضى والعقارات. وحضر الاجتماع وزراء العدل، والتعاون الدولى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان، ونائب وزير الاتصالات للتحول الرقمى والميكنة، وممثلو عدد من الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ما توليه الحكومة من اهتمام للإسراع فى وضع منظومة جديدة لتسجيل العقارات والأراضى، من خلال تيسير إجراءات التسجيل، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة، بحيث تكون كل العقارات فى مصر مسجلة خلال سنوات قليلة من بدء التطبيق.

كما أشار رئيس الوزراء إلى مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات والوحدات السكنية، والذى سيتم تطبيقه تجريبياً فى بورسعيد، تمهيداً لتعميمه على مستوى الجمهورية.





الأوقاف تحيل مدير إدارة شربين ومفتشا للتحقيق لعدم الالتزام بمدة صلاة التراويح

قرر الدكتور خالد صلاح الدين، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، اليوم، الأربعاء، تحويل مدير إدارة أوقاف شربين ومفتش المنطقة وإمام مسجد الأنوار بكفر أبو سيد أحمد إلى التحقيقات بالشئون القانونية بالمديرية، لعدم تنفيذ ومتابعة تعليمات الوزارة بشأن الالتزام بالمدة الزمنية المحددة لصلاة التراويح.

يذكر بأنه قد أعلن الدكتور خالد صلاح الدين، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، أنه تم إطلاق حملة تطهير وتعقيم مكبرة بالمساجد على مستوى المحافظة استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على استمرارية فتح المساجد أمام المصلين طوال الشهر المبارك.

كما قد عقدت مديرية أوقاف الدقهلية الاختبار الشفوى للأئمة المتقدمين لمسابقة الإيفاد الدائم (أئمة) لهذا العام في" القرآن الكريم، وعلومه، والسنة النبوية الشريفة وعلومها ، والعقيدة الإسلامية ، والثقافة العامة " ، وذلك تمهيداً لتصعيد الحاصلين من بينهم على درجة 70 ٪ للتصفيات النهائية المقررة بالوزارة حسب الإعلان، وقد عُقدت اللجنة برئاسة الدكتور خالد صلاح الدين حسونة وكيل الوزارة ، وعضوية كل من الدكتور محمد حسين جاد مدير الدعوة ، الدكتور محمد حسين مهران مستشار الإدارة العامة بالمديرية ، الدكتور محمد السيد والي أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بكلية أصول الدين بالمنصورة ، وتحت إشراف الشيخ محمد ابراهيم سليمان رئيس قسم الثقافة والإرشاد الدينى بالمديرية.

القوات المسلحة تعقم وتطهر المساجد الكبرى بمناسبة شهر رمضان..فيديو

استكمالاً لدور القوات المسلحة الوطنى فى مساندة أجهزة الدولة لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا، واصلت الإدارات التخصصية القيام بأعمال التطهير والتعقيم للأماكن التى يرتادها الكثير من المواطنين بشكل يومى فى رمضان لتجنب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا .

وقامت عربات التطهير والتعقيم المتحركة والثقيلة وأطقم التطهير المحمولة بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى لعدد من المساجد الكبرى التى تشهد إقبالاً من المصلين لأداء الشعائر خلال شهر رمضان المعظم حيث تم تطهير وتعقيم الجامع الأزهر ومسجد الحسين ومسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة .

"الأعلى للإعلام" يهيب بالقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية سرعة توفيق أوضاعها

ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، غدًا الخميس، احتفالا لتسليم التراخيص للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التى وفقت أوضاعها وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018.

ووجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الدعوة للممثلين القانونيين للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التى وفقت أوضاعها - وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذا له - لاستلام التراخيص الجديدة التى أصدرها المجلس، وذلك يوم الخميس الموافق 15 أبريل 2021.

وأهاب المجلس فى بيان له، بكافة الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التى لم توفق أوضاعها حتى الآن سرعة التقدم للمجلس لإنهاء الإجراءات اللازمة قانونا لذلك علما بأن المجلس سيتخذ كافة الإجراءات المخوّلة له قانونا ضد من لم يتقدم لتوفيق الأوضاع حتى الآن.