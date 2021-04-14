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تصل لـ 100 جنيه.. السكة الحديد تعلن مخالفات ركوب القطارات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أعلنت هيئة السكة الحديد، قائمة بمخالفات ركوب القطارات بدون حجز تذاكر.

وتتباين مخالفات عدم قطع تذكرة بحسب نوع القطار بحيث تبدأ من 15 جنيه وتصل حتى 100 جنيه .

وينشر "الخليج 365"، أسعار المخالفات لكل فئة من القطارات والتي جاءت كالتالي:

ركوب قطارات الضواحي بدون تذاكر غرامة 15 جنيه.

ركوب القطارات المميزة والمحسنة والمطورة بدون تذاكر 20 جنيه.

ركوب قطارات النوم و الاستانستيل الـ VIP بدون تذكرة غرامة 40 جنيه

ركوب القطارات الإسباني الفرنساوي بدون تذكرة غرامة 30 جنيه.

ركوب القطارات الروسية ذات التهوية الديناميكية بدون تذكرة غرامة 50 جنيه.

ركوب قطارات TOP VIP بدون تذكرة غرامة 100 جنيه.

العبور ما بين الأرصفة من الأماكن غير المخصصة لذلك غرامة 50 جنيه.

دخول منشآت السكة الحديد وملحقاتها بدون تذكرة غرامة 50 جنيه.

التدخين بالمحطات أو داخل القطارات غرامة 70 جنيه.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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