سحب عائمة تخالف الشروط وإزالة غرف منشأة سياحية.. جولة لمحافظ الجيزة بحي جنوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الأربعاء، بجولة ميدانية لعدداً من المحاور الجاري تطويرها بالمحافظة، منها أعمال تطوير شارع النيل السياحى بنطاق حى جنوب.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير خلال أسبوع على الأكثر، مشدداُ على الشركة المنفذة للأعمال بزيادة ورديات العمل لعدم التأثير على الحركة المرورية بمحيط الأعمال، موجها رئيس حى جنوب الجيزة بتذليل كافة المعوقات التى تواجه الشركة المنفذة لأعمال التطوير.

ووجه المحافظ بوضع طبقة الرصف الأسفلتية مع مراعاة تنفيذها بأعلى المعايير القياسية للطبقة الأسفلتية المستخدمة فى الرصف، مشدداً على إزالة غرف تابعة لإحدى المنشأت السياحية تلقى ببعض المخلفات أعلى سطح المنشأة، و نقل أكشاك الكهرباء من مسار سير المواطنين، وإزالة الأسوار الحديدية المتعدية على الطريق وكل ما يحجب رؤية النيل.

ووجه بسحب إحدى العائمات الغير ملتزمة بالشروط الممنوحة لها بالترخيص .

وحرص محافظ الجيزة، على الوقوف على أعمال تركيب بلاط الإنترلوك و أعمدة الإنارة، موجها بسرعة الانتهاء من تركيب الأعمدة ومراعاة توزيعها بالشكل الأمثل، وسرعة الانتهاء من تركيب الأسوار الحديدية بالكورنيش، و الانتهاء من تطوير الجزيرة الوسطى وتشجيرها بشكل جمالي ورفع المخلفات بصفة منتظمة.

وتفقد راشد، مطالع ومنازل كوبري الجامعة بنطاق شارع النيل، ووجه مسئولي الشركة المنفذة والمكتب الاستشاري بالتنسيق مع أجهزة المحافظة لاستكمال أعمال ترميم الكوبري، وتحسين حالة الإضاءة العامة به وتطوير سلالم المشاة ودهان الجدران المتواجدة أسفل الكوبرى وتثبيت كابلات الكهرباء بسقف الكوبري وتحسين حالة الإضاءة.

وحرص المحافظ على تفقد أعمال تطوير شارع البحر الأعظم ابتداءً من نفق السيارات، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال.