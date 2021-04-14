"حشيش وبرشام بمليون جنيه".. مكتب المكافحة يلاحق تجار المخدرات بالدقهلية والشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة حملة أمنية مكبرة استهدفت تجار المواد المخدرة بعدد من المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن.

كانت الإدارة رصدت نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بمديريتي أمن الشرقية والدقهلية، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

وضبطت الحملات بنطاق مديرية أمن الدقهلية 67 طربة لمخدر الحشيش، بحوزة مسجل خطر، حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 469 ألف جنيه تقريباً.

وضُبط بحوزة آخر على 48 طربة لمخدر الحشيش بدائرة مركز شرطة المنصورة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 336 ألف جنيه تقريباً.

وأثمرت الجهود بنطاق مديرية أمن الشرقية عن ضبط 24 طربة لمخدر الحشيش ، مبلغ مالي، هاتفان محمول، بحوزة شخصين حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 168 ألف جنيه تقريباً.

كما تم ضبط 3000 قرص مخدر لعقار الترامادول – مبلغ مالي – هاتف محمول بحوزة شخص حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة كفر صقر، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 240 ألف جنيه تقريبا.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.