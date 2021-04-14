انقضاء الدعوى القضائية ضد إبراهيم سليمان ومسؤولين بالتصالح في قضية "أرض الجولف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، و4 مسئولين سابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، لاتهامهم بالتربح والإضرار بالمال العام، من خلال وظيفتهم واستغلال النفوذ، بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"أرض الجولف"، بالتصالح.

تعود وقائع القضية إلى عام 2003، واستمرت حتى عام 2020، وافق "سليمان" على إقامة بوابات وأسوار منطقة غرب الجولف بالقاهرة الجديدة لجعلها منطقة مغلقة على سكانها بالمخالفة للإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة .

وبلغت قيمة المبالغ التى أسفرت عنها تحقيقات القضية قرابة 15 مليون جنيه تتعلق بإنشاء أسوار وبوابات لمنطقة غرب الجولف التى يوجد للوزير الأسبق وأسرته أملاك بها.