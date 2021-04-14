شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الإفطار .. خريطة الطرق المزدحمة في القاهرة والجيزة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تكدست حركة الطرق في القاهرة والجيزة قبل الإفطار في عدد من الطرق والمحاور، وتواجد رجال المرور لرفع الملفات وتسيير حركة الطريق في هذه الأماكن:
شارع ربيع الجيزى.
شارع جامعة القاهرة بداية من كوبرى الجيزة المعتدى.
شارع الهرم المتجه إلى المريوطية.
ميدان عبدالمنعم رياض.
ميدان الموسكى.
شارع التحرير بالدقى.
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