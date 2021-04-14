قبل الإفطار .. خريطة الطرق المزدحمة في القاهرة والجيزة

تكدست حركة الطرق في القاهرة والجيزة قبل الإفطار في عدد من الطرق والمحاور، وتواجد رجال المرور لرفع الملفات وتسيير حركة الطريق في هذه الأماكن:

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012