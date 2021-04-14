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قبل الإفطار .. خريطة الطرق المزدحمة في القاهرة والجيزة

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حسن أحمد حسين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تكدست حركة الطرق في القاهرة والجيزة قبل الإفطار في عدد من الطرق والمحاور، وتواجد رجال المرور لرفع الملفات وتسيير حركة الطريق في هذه الأماكن:


شارع ربيع الجيزى.
شارع جامعة القاهرة بداية من كوبرى الجيزة المعتدى.
شارع الهرم المتجه إلى المريوطية.
ميدان عبدالمنعم رياض.
ميدان الموسكى.
شارع التحرير بالدقى.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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