شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام محافظة المنوفية يتابع أعمال رصف وتوسعة شارع النصر «جسر المشروع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء علاء رشاد، السكرتير العام لمحافظة المنوفية، أعمال رصف وتوسعة ورفع كفاءة شارع النصر «جسر المشروع» بمدينة الشهداء باعتماد مالي 14 مليون جنيه بطول 3.600 متر، كما تابع أعمال فرد طبقة السن بشارع طلعت حرب المتفرع من شارع النصر وبنسبة تنفيذ 40%، رافقه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء ومنسق حياة كريمة ومدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام.

تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية بضرورة المتابعة المستمرة لجميع مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لرفع كفاءة البنية التحتية للريف المصري بمركز الشهداء، تابع اليوم السكرتير العام أعمال حفر وتركيب مواسير خطوط المياه بقرية شمياطس بإمتداد طريق عملية مياه شمياطس وحتى مسجد المستشفي بالشهداء، رافقه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بنسبة 75%، كما تم الانتهاء من مد خطوط شبكات الصرف الصحي بالقرية بطول 2000م، فيما تفقد السكرتير العام الموقع المقترح لإقامة مجمع تنموي لخدمة المواطنين على مساحة 1150 م2 بساحل الجوابر.

واستكمل السكرتير العام جولته بتفقد أعمال رصف عدد من الطرق بمدينة تلا، حيث تابع مراحل أعمال الرصف بشارع الشيخ فؤاد من بداية مسجد مصطفي النمر وحتي المجزر نسبة تنفيذ 60%، وجاري توريد وتشغيل طبقة الأساس الثانية، كما تابع مراحل أعمال الرصف بشارع كوم الشيخ عبيد بطول 1000 م وعرض 8 م ونسبة التنفيذ 40%، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس الأولي، كما تفقد السكرتير العام الأعمال الإنشائية لمدرسة اللواء مصطفي حلمي تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية، كما تابع أعمال تطوير حديقة الأسرة والطفل بتلا على مساحة 3000 م2، حيث جاري تركيب بلاط الإنترلوك والأعمال الكهربائية بالحديقة.

وأكد محافظ المنوفية على ضرورة التنسيق الكامل بين كل القطاعات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتذليل كل العقبات وسرعة تنفيذ المهام وتحقيق نسب إنجاز مرضية على أرض الواقع للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.