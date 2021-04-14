شكرا لقرائتكم خبر عن «الشاورما متنفعش من غيره»..حلقة جديدة من «أكلات وتوابل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعرض حلقة اليوم من برنامج «أكلات وتوابل»، نوع جديد من التوابل، له فوائد عديدة، ويكسب عدد كبير من الأطباق طعمًا ومذاقًا مختلفًا، وبشكل خاص «الشاورما».

«أكلات وتوابل»، برنامج من إنتاج بودكاست «المصري اليوم»، ويستعرض الأكلات الشهيرة، وطريقة عملها، ومزج التوابل معها، مع سرد قصة التوابل وتاريخها ومصادرها. ويذاع يوميًا في رمضان عبر منصات المصري اليوم المختلفة.

للاستماع هذا الرابط:



لمتابعة بودكاست المصري اليوم الروابط التالية:

Anchor

https://anchor.fm/almasry

Pocket Casts

https://pca.st/podcast/962907c0-7ea2-0139-34b1-0acc26574db2

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