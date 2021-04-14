شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس: تزايد عدد الإصابات سيخلق ضغطا على المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن هناك زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا يتم رصدها بشكل يومى، لافتا إلى أن تزايد عدد الإصابات سيخلق ضغطا علي المستشفيات، موضحا أنه لا يوجد أى تقصير في تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، خلال برنامج اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، يدل تزايد أعداد الإصابات بكورونا يؤكد أننا في بداية الموجة الثالثة، موضحا أنه عند ثبات رقم الإصابات ثم النزول في عدد الإصابات سنكون خط تخطينا الموجة الثالثة.

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن تزايد عدد الحالات المصابة بكورونا يتم معرفتها من خلال معايير كثيرة أبرزها الأرقام الرسمية التي يتم رصدها عبر وزارة الصحة، وهو ما يؤكد أن هناك زيادة في انتشار الفيروس، و سيكون هناك حاجة أكثر لدخول العناية المركزة .

ولفت مستشار الرئيس، إلى أنه لا يوجد اختلاف في اعراض الموجة الثالثة لكورونا عن المرحلة الثانية، لافتا إلى أن رئيس الوزراء أكد على ضرورة تشديد غرامة عدم الالتزام بإجراءات فيروس كورونا ، متابعا: أتمنى ألا نصل لمرحلة التشديد وأن يلتزم الجميع بالإجراءات الوقائية.