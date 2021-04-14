شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس النيل تعلن بدء قبول طلبات الأعضاء المتقدمين للعمل كمعلمين إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وحدة مدارس النيل المصرية عن بدء قبول الطلبات لجميع الوظائف الأكاديمية بفروعها (أكتوبر ، زايد ، السادات ، العبور ، الشروق ، الياسمين ، الأندلس ، بورسعيد ، دمياط الجديدة ، المنيا ، أسيوط الجديدة ، قنا ، طيبة الجديدة- الأقصر ، أسوان الجديدة) للعام الدراسي 2021-2022 ، مع رواتب ومزايا تنافسية.

وأوضحت وحدة مدارس النيل أنه يمكن للأعضاء التقدم للوظائف وقراءة متطلبات الوظيفة عبر عنوان URL التالي:



وحددت الوحدة المؤهلات المطلوبة، عبارة عن شهادة جامعية تعليمية في التخصص أو شهادة جامعية في التخصص + دبلوم تربوى ويفضل خبرة في التدريس

ومستوى اللغة الإنجليزية: المفضل B1

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت فتح باب التقديم للالتحاق بمدارس النيل المصرية للعام الدراسي 2021/2022، في 14 فرعًا بمختلف المحافظات، ويستمر حتى 25 أبريل الجاري



وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا للمراحل من Pre-KG حتى Grade 8، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس.



ويُعد نظام النيل التعليمى الدولى هو نظام متكامل ثنائى اللغة يبدأ من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر تم تصميمه وإعداده بالشراكة مع كبرى الجامعات البريطانية وفقًا للمعايير العالمية وأحدث اتجاهات التعليم والتعلم، ويتم تطبيقه حاليًا في أربعة عشر فرعًا من مدارس النيل المصرية على مستوى الجمهورية في: أكتوبر، وزايد، والشروق، والعبور، والياسمين، والأندلس، والسادات، ودمياط الجديدة، وبورسعيد، وأسيوط الجديدة، وطيبة الجديدة، والمنيا، وأسوان الجديدة، وقنا، كمرحلة أولى وتمهيدًا للتوسع في تطبيقه بشكل أكبر داخل وخارج مصر.



ويتيح نظام النيل التعليمي للطلاب الحصول على شهادتين دوليتين، الأولى بعد إتمام مرحلة التعليم الأساسي وهى:



شهادة النيل الإعدادية الدولية: Certificate of Nile International Preparatory Education (CNIPE)

والثانية بعد انتهاء التعليم قبل الجامعى فى نهاية الصف الثاني عشر والتى تؤهل الطلاب للالتحاق بالجامعات في مصر والخارج وهي:

شهادة النيل الثانوية الدولية: Certificate of Nile International Secondary Education (CNISE)

وتعادل شهادة النيل الثانوية الدولية الشهادة العامة الدولية للتعليم الثانوي (IGCSE) المطبقة على مستوى العالم كما تعادل شهادة النيل الثانوية الدولية بالشهادة الثانوية الإنجليزية (GCE) المطبقة في المملكة المتحدة.

