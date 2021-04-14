شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا 50 رحلة دولية وداخلية لنقل 3702 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران غدا، الخميس، 50 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي على متنهم ما يقرب من 3702 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصر للطيران في بيان صحفي اليوم، الأربعاء، أن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة إلي كل من (بيروت، أكرا، لاجوس، ندجامينا، تونس، أبوجا، الدوحه،أبوظبي، لندن، نيويورك، باريس، موسكو، إسطنبول، دبي، بغداد، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، أمستردام، عنتيبي، مسقط، أديس أبابا، جوهانسبرج)، بالإضافة إلى 7 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان ومرسى علم، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3702 راكب.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.