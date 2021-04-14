شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق شب في مخزن كاوتش بكوم أمبو في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو بأسوان، الأربعاء، من السيطرة حريق اندلع داخل مخزن كاوتش بمنطقة السبعين بمدينة كوم أمبو.

كان بلاغ وصل إلى الحماية المدنية يفيد باندلاع حريق بمخزن كاوتش بمنطقة السبعين وتم الدفع بسيارتين إطفاء لمكان الحريق وسيطر رجال الإطفاء على الحريق، والذي امتد لمكتب المساحة المجاور دون خسائر في الأرواح.

وتبين من المعاينة الأولية للحريق أن النيران اندلعت في مخزن كاوتش وتطايرت شرارة من النار إلى مكتب المساحة المواجه للمخزن.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.