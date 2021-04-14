شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 508 مخالفة مرورية في حملات بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظّمت الإدارة العامة لمرور أسوان، الأربعاء، حملة مرورية على الطرق السريعة والداخلية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت الحملات التي نظمتها الإدارة العامة لمرور أسوان في بيان، الأربعاء، عن ضبط 508 مخالفة مرورية متنوعة للسائقين والمركبات، حيث تم ضبط توك توك وحجز إداري لـ4 توك توك بقرار من محافظ أسوان، والتصالح الفوري في 89 مخالفة وتحرير 130 غرامة ونش وسحب تراخيص 91 حالة لعدم قبول التصالح و85 مخالفة لتجاوز السرعة و105 مخالفات متنوعة وضبط 3 حالات تعاطي مخدرات لسائقين أثناء القيادة.