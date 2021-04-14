شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف أسوان»: متابعة مستمرة لضوابط فتح المساجد خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، ان المديرية مستمرة في حملتها الموسعة، لنظافة وتعقيم المساجد على مستوى المحافظة خلال شهر رمضان، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على الحد من إنتشار فيروس كورونا ،و إسهامًا في الحفاظ على النفس البشرية، مؤكدا أن الالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية أهم السبل لمواجهة الوباء، كما أن الإلتزام بالإجراءات طريق للحفاظ على فتح المساجد.

واضاف ان هناك متابعة مستمرة للضوابط والتعليمات الصادرة بشأن فتح المساجد والزوايا خلال شهر رمضان ولا تهاون في تنفيذ القرارات الوزارية الصادرة بشأن فتح المساجد، ولاسيما خلال صلاة العشاء والتراويح.