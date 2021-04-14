شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن مبادرة «قدرة الخير».. إقبال على الفول والمخلل بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة المنيا، اقبالا على مشروع توزيع قدرة الخير«، والذي يستهدف الاسر الاولي بالرعاية، خلال شهر رمضان الكريم، بتوزيع فول ومخلل عليهم يوميا.

و مشروع «قدرة الخير» للفول المدمس، مقام بأرض المولد بحي جنوب المدينة، ومجهز بـ 40 قدرة فول، توزع مجاناً يومياً طوال الشهر الكريم للأسر الأكثر احتياجا ًوالأولي بالرعاية، في جميع أحياء مدينة المنيا، تفقده اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا ورافقه العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا.

وقال «القاضي» أن المحافظة استعدت لاستقبال شهر رمضان المعظم من خلال العمل على توفير جميع السلع ومستلزمات الشهر الكريم، بكافة المنافذ وبأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال معارض أهلا رمضان، كما تم التنسيق مع الشركات والسلاسل التجارية بدائرة المحافظة للمشاركة في العديد من المعارض بجميع مراكز المحافظة.

من جانبه أوضح العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن مشروع «قدرة الخير» مجهز بـ 40 قدرة فول، وأكياس للمخللات، توزع مجاناً يومياً طوال الشهر الكريم للأسر الأكثر احتياجا ًوالأولي بالرعاية، في جميع أحياء مدينة المنيا، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فايروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات السيد وزير التنمية المحلية، للاهتمام بتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا، وتوفير حياة كريمة لهم، وخاصة خلال أيام الشهر المبارك.