شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بلطيم: استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية في القرى والنجوع (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء مهندس أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، مواصلة العمل على قدم وساق رفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية في القرى والنجوع بمركز ومدينة بلطيم لتحقيق أعلى معدلات الراحة والأمان للمواطنين خلال السير على هذه الطرق واختصار الوقت الذي يقضيه المواطنون عليه بسبب وعورة بعضها وبعد الآخر عن الطرق الرئيسية، مشددًا بضرورة المتابعة الدورية لجميع المشروعات القومية والإهتمام بسرعة إنجازها وفقا للخطط الموضوعة، حتى يجنى المواطن ثمارها، وخاصة مشروعات رصف وتمهيد الطرق الداخلية.

وتابع رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال رفع المخلفات والأتربة بشارع بورسعيد، فضلا عن توسعته ورفع الإشغالات والتعديات به تمهيدا لعملية الرصف.

من ناحية أخرى، شدد «السنوسي» على رئيس قسم الإشغالات بمجلس مدينة بلطيم برفع كل الإشغالات من شوارع المدينة لتحقيق السيولة المرورية خلال شهر رمضان المبارك، وأعطى تعليماته المشددة لرؤساء الوحدات المحلية القروية بالمرور على المحلات للتأكد من التزامها بالبيع للمواطنين للسلع الغذائية بأسعار معقولة، والمرور على المخابز للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات ومحاسبة المقصرين، كما شدد على الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

بلطيم

بلطيم

بلطيم