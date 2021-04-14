شكرا لقرائتكم خبر عن «قبطي» يعلق مجسمات لشيخ الأزهر والبابا بمناسبة شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دأب سعد سعيد، النحات القبطى، المقيم بمدينة اسنا، على أن يكون متواجدا فى جميع المناسبات التى تشهدها الاقصر بفنه، فقام بعمل لافتات للتهنئة بقدوم شهر رمضان 2021، ووضعها فى قصر ثقافة إسنا، بجانب عبقريته فى النحت، لإخراج نماذج وشخصيات تعبر عن هذه المناسبات، حيث صمم نموذج لفضيلة الامام الأكبر الدكتور احمد الطيب، شيخ الازهر، والبابا تاوضروس بطريرك الكرازة المرقسية.

تهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك

تهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك

وهنأ الامة الاسلامية، بقدوم سهر رمضان المبارك، ومشاركته لإخوته المسلمين، وعبر سعد، عن سعادته بأعماله التى ينجزها فى كل المناسبات، موضحاً أن الاعمال التى ينحتها من الجبس، والاسمنت الابيض، وبعد عمل المجسم لها، يعدها للنحت ويضع عليها الرتوش، والالوان المطلوبة على حسب الشخصية المنحوتة، او المجسم المطلوب إخراجه، لافتاً الى ان العمل يستغرق من أسبوع الى 10 ايام، وأن مجسم شيخ الازهر والبابا تاوضروس لم يستغرق معه وقت طويل .

تهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك

تهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك

واوضح أن، أعماله التى يقوم بإنتاجها، تعبر عن قيمنا وحضارتنا وتقاليدنا التى تربينا عليها، وتوكد على عمق العلاقات بين جميع المواطنين، والترابط بين الاهالى، ومشاركة الجميع فى الاحتفالات الدينية المختلفة، مؤكدا ان المسلمين يقدمون التهانى فى عيد الميلاد وعيد القيامة، وكذلك يقوم جموع المسحيين بتقديم التهانى لاخوانهم المسلمين بقدوم رمضان وعيد الفطر وكذلك عيد الأضحى، مشدداً ان الجميع يتسابق فى ذلك للتأكيد على وحدة المصريين وقوة ترابطهم فى حب بلدنا الغالية مصر . وعم سعد كما يحلو أن تناديه، فنان بالفطرة، أنتج العديد من النماذج وشارك فى الكثير من المعارض الفنية والثقافية الكنسية، ونال العديد من الجوائز، التى تدل تؤكد على موهبته، والتى يحولها الى حالة حب للمجتمع الذى يعيش فيه.

حيث انتج النحات سعد سعيد العديد من التماثيل المنحوتة، للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولشيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب، والبابا تواضروس، والأم دولاج، وأولادها الأربعة، والـ 3 فلاحين، شهداء اسنا، وكثير من الاعمال، ومنها أيضا، وكالة الجداوى التاريخية، ومجسم كبير لمسجد وكنيسة وهذه الاعمال متواجدة فى نادى الثقافة باسنا .

وشدد على ان حضارة الاقصر، والتى تعد من اعظم الحضارات الانسانية فى العالم، والتى تحتضن الحضارة المصرية القديمة، والقبطية والإسلامية، والتى تعود بالنفع فى تعاملات المصريين مع بعضهم البعض، وتلخص على ارض الواقع المحبة الحقيقية التى يعيشها المصريين مع بعضهم البعض.