شكرا لقرائتكم خبر عن بقداسين.. إحياء ذكرى الـ40 لشيخ أساقفة الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت منذ قليل، صلوات ذكري الأربعين لشيخ اساقفة الصعيد، الانبا اثناسيوس، اسقف بني مزار، الذي توفيشهر مارس المنقضي، عن عمر قارب ٧٣ سنة، قضى منها ٤٦ سنة في الحياة الرهبانية، منها أكثر من ١٩ سنة أسقفًا.

ترأس صلوات القداس الالهي لذكري الاربعين، بكاتدرائية القديس مارمرقس الرسول ببنى مزار، الأساقفة: الأنبا غبريال، والأنبا باسيليوس، والأنبا يوأنس، والأنبا اسطفانوس، والأنبا بيجول، والأنبا ثاؤفيلوس.

واقتصر قداس الذكري على حضور الاساقفة والرهبان والاباء الكهنة والشمامسة،، على ان تقيم كافة الكنائس التابعة لمطرانية بني مزار، قداس اخر لذكري الاربعين، غدا الخميس، بحضور الشعب في ظل الاجراءات الاحترازية.

وكان قداسة البابا توا ضروس الثاني، اناب الانبا اسطفانوس، اسقف ببا والفشن، كنائب بابوي للاشراف على إيبارشية بني مزار بالمنيا،إلى ان يتم سيامة اسقف جديد لها لتولي الرعاية.