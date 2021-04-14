شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بسرعة تطوير شارعى البحر الأعظم والنيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة ميدانية اليوم لعدد من المحاور الجارى تطويرها بالمحافظة والتى جاء على رأسها أعمال تطوير شارع النيل السياحى بنطاق حى جنوب الجيزة.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من اعمال التطوير خلال أسبوع على الأكثر مشدداُ على الشركة المنفذة للأعمال بزيادة ورديات العمل لعدم التأثير على الحركة المرورية بمحيط الأعمال موجها رئيس حى جنوب الجيزة بتذليل كافة المعوقات التى تواجه الشركة المنفذة لأعمال التطوير، كما وجه بوضع طبقة الرصف الاسفلتية مع مراعاة تنفيذها بأعلى المعايير القياسية للطبقة الاسفلتية المستخدمة فى الرصف مشدداً على إزالة غرف تابعة لإحدى المنشآت السياحية تلقى ببعض المخلفات أعلى سطح المنشأة و نقل أكشاك الكهرباء من مسار سير المواطنين وإزالة كل الأسوار الحديدية المتعدية على الطريق وكل ما يحجب رؤية النيل. موجها بسحب أحد العائمات الغير ملتزمة بالشروط الممنوحة لها بالترخيص .

وتابع راشد أعمال تركيب بلاط الانترلوك وأعمدة الإنارة موجها بسرعة الانتهاء من تركيب الأعمدة ومراعاة توزيعها بالشكل الأمثل أضافه الى سرعة الانتهاء من تركيب الاسوار الحديدية بالكورنيش و الانتهاء من تطوير الجزيرة الوسطى وتشجيرها بشكل جمالى ورفع المخلفات بصفة منتظمة .

كما تفقد مطالع ومنازل كوبرى الجامعة بنطاق شارع النيل حيث وجه مسئولى الشركة المنفذة والمكتب الاستشارى بالتنسيق مع أجهزة المحافظة لاستكمال أعمال ترميم الكوبرى وتحسين حالة الإضاءة العامة به وتطوير سلالم المشاة ودهان الجدران المتواجدة أسفل الكوبرى وتثبيت كابلات الكهرباء بسقف الكوبرى وتحسين حالة الاضاءة .

وتفقد المحافظ أعمال تطوير شارع البحر الاعظم ابتداءً من نفق سيارات شارع البحر الاعظم موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق ورؤساء أحياء جنوب الجيزة والدقى.