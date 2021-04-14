شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مصر بنيويورك يقدم إحاطة لمجلس الأمن حول الأوضاع في البحيرات العظمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم فى نيويورك بإحاطة المجلس حول الأوضاع فى البحيرات العظمى بصفته رئيس لجنة بناء السلام، فى إطار ما توليه الرئاسة المصرية للجنة من اهتمام بالقضايا الإفريقية، حيث يأتى ذلك فى إطار جهود الرئاسة المصرية للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، وتفعيلا للدور الاستشارى للجنة لدى مجلس الأمن.

استعرضت إحاطة السفير محمد إدريس لمجلس الأمن دور لجنة بناء السلام فى البحيرات العظمى وتنسيقها الوثيق مع الحكومات وعملـها وفقا للرؤية والملكية الوطنية لدول المنطقة فى مجالات متعددة مثل تعزيز التعاون عبر الحدود بما فيه التعاون الأمني، ومواجهة تبعات جائحة كورونا وفيروس إيبولا، وتمكين المرأة وتعزيز دورها فى الوساطة من أجل السلام فى المنطقة، وحشد الدعم التمويلى عبر هيئات التمويل الدولية، فضلا عن تطوير برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للعناصر المسلحة المتنازعة، ومخاطبة جذور النزاعات، كما تضمنت الإحاطة رؤية اللجنة لمستقبل تحركاتها تحت الرئاسة المصرية فى منطقة البحيرات العظمي، حيث ستقوم بالتنسيق مع دول المنطقة ومنظمة المؤتمر الدولى للبحيرات العظمى والاتحاد الإفريقي، بجهود خلال الفترة القادمة لدعم إستراتيجية الأمم المتحدة الإقليمية الجديدة للمنطقة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تمتلك علاقات تاريخية ممتدة مع دول البحيرات العظمي، كما أنها تضطلع بدور فاعل فى الآليات الإقليمية للمنطقة من خلال عضويتها المتبناة فى منظمة المؤتمر الدولى للبحيرات العظمى ودورها المؤسس فى الاتحاد الإفريقي، وكانت مصر قد طرحت مبادرة تعزيزا لجهود دول المنطقة إزاء التحديات التى تواجهها، أسفرت عن اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2389 فى عام 2017 إبان عضوية مصر فى المجلس.